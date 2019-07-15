Известная российская актриса и телеведущая Екатерина Стриженова попала в ДТП с грузовиком. Происшествие случилось 16 июля в 3:50 в Москве, когда она ехала на работу на заднем сидении автомобиля.
Об этом ведущая «Доброго утра» на Первом канале сообщила на своей страничке в Instagram, не указав место аварии.
Вдруг прямо над головой сильный скрежет — в нас въехал грузовик! Все живы, просто испуг... Это я к тому, что никогда не знаешь, что ждёт тебя впереди. Будем ценить каждый день. Доброе утро, дорогие мои! — гласит сообщение телеведущей.
Ранее News.ru сообщал, что Стриженова целый месяц занималась с персональным тренером. Цель была одна — похудеть. Телеведущая не скрывает, что ненавидит спорт и никогда им не занималась. Купить абонемент она бы так и не решилась, не напиши ей тренер персонально. Инструктор предложил свои услуги, пообещав через три месяца результат: похудение и подтянутую фигуру.