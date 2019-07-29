https://static.news.ru/photo/55dc3bd2-b1dc-11e9-b8a9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Diez, O./Arco Images GmbH/Global Look Press

Сторож одного из детских садов Челябинска ранил напавшего на него пьяного мужчину. В качестве средства защиты сотрудник учреждения использовал бензопилу.

По словам 58-летнего сторожа, мужчина в состоянии алкогольного опьянения пришёл в детсад и потребовал отдать ему ребёнка. Когда сотрудник сообщил, что в воскресенье детей в учреждении нет, посетитель ударил его кулаком в лицо.

После этого охранник решил прогнать пьяницу, для чего использовал бензопилу. В результате нападавший получил ранение руки. Позднее его обнаружили сотрудники Росгвардии.

Силовики задержали сторожа, а раненого мужчину передали врачам. В настоящее время выясняется, есть ли в случившемся состав уголовного дела, передаёт РИА Новости .

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