Столовую в школе закрыли после массового отравления детей

https://news.ru/storage/news/54c32e3937ca09500f491ac0eb830483/8e4aaa89-eda0-4154-badf-d851543a18d5_850.jpg Anton Belitsky/Global Look Press

Пищеблок в одной из школ Екатеринбурга закрыли после массового отравления детей, которое произошло в связи с различными нарушениями санитарно-эпидемиологических требований.

По данным УФССП Свердловской области, учебное учреждение не смогло обеспечить условия, предупреждающие распространение инфекционных заболеваний.

Специалисты обнаружили в школе следы острой кишечной инфекции, которая поражает слизистые оболочки человека. В связи с этим местная столовая будет закрыта на 30 суток.

Ранее News.ru писал об отравлении детей в подмосковной Истре. Замдиректора базы отдыха «Красная гвоздика» Александр Мамонько заявил, что предварительной причиной госпитализации стал гастроэнтерит.