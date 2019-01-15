Столовую в школе закрыли после массового отравления детей

Пищеблок в одной из школ Екатеринбурга закрыли после массового отравления детей, которое произошло в связи с различными нарушениями санитарно-эпидемиологических требований.
По данным УФССП Свердловской области, учебное учреждение не смогло обеспечить условия, предупреждающие распространение инфекционных заболеваний.
Специалисты обнаружили в школе следы острой кишечной инфекции, которая поражает слизистые оболочки человека. В связи с этим местная столовая будет закрыта на 30 суток.
Ранее News.ru писал об отравлении детей в подмосковной Истре. Замдиректора базы отдыха «Красная гвоздика» Александр Мамонько заявил, что предварительной причиной госпитализации стал гастроэнтерит.