Пять человек пострадали в результате аварии на Московской кольцевой автодороге. Среди травмированных двое детей. Экстренным службам удалось деблокировать одного гражданина.
ДТП произошло с участием четырёх машин на 87-м километре МКАД. На место ЧП прибыл вертолёт столичного авиационного центра для госпитализации ребёнка, передаёт источник News.ru. О возгорании автомобилей не сообщается.
Ранее News.ru сообщал, что грузовой автомобиль, перевозивший землю, перевернулся на МКАД. Из-за аварии перекрыли три полосы движения.