https://static.news.ru/photo/82859882-9f11-11e9-9ae1-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Пять человек пострадали в результате аварии на Московской кольцевой автодороге. Среди травмированных двое детей. Экстренным службам удалось деблокировать одного гражданина.

ДТП произошло с участием четырёх машин на 87-м километре МКАД. На место ЧП прибыл вертолёт столичного авиационного центра для госпитализации ребёнка, передаёт источник News.ru. О возгорании автомобилей не сообщается.

Ранее News.ru сообщал, что грузовой автомобиль, перевозивший землю, перевернулся на МКАД. Из-за аварии перекрыли три полосы движения.