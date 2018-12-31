Столичный бутик ограбили на миллионы рублей

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Магазин Louis Vuitton в центре Москвы пострадал от грабителей. Неизвестные злоумышленники похитили всю дневную выручку, составлявшую несколько миллионов рублей.

Инцидент произошел на Большой Дмитровке. Охранник магазина уточнил, что деньги были похищены из сейфа. При этом отметил, что дверь не имела повреждений и была открыта ключом. Кроме того, преступники отключили сигнализацию. Сумма украденного составила около семи миллионов рублей.

В ГУ МВД по Москве ТАСС подтвердили факт кражи из магазина. Подробностей в полиции не сообщили, отметив, что в настоящее время проводится проверка и устанавливаются обстоятельства произошедшего.

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