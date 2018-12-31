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Столичный бутик ограбили на миллионы рублей

Wang Gang/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

происшествия [ версия для печати ]

Магазин Louis Vuitton в центре Москвы пострадал от грабителей. Неизвестные злоумышленники похитили всю дневную выручку, составлявшую несколько миллионов рублей.

Инцидент произошел на Большой Дмитровке. Охранник магазина уточнил, что деньги были похищены из сейфа. При этом отметил, что дверь не имела повреждений и была открыта ключом. Кроме того, преступники отключили сигнализацию. Сумма украденного составила около семи миллионов рублей.

В ГУ МВД по Москве ТАСС подтвердили факт кражи из магазина. Подробностей в полиции не сообщили, отметив, что в настоящее время проводится проверка и устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее News.ru писал об ограблении магазина «Магнит» в Южном Тушино. Вооружённый ножом молодой человек похитил 70 тысяч рублей и скрылся. Полиция ведёт его розыск.


#москва #магазин #кража
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