Столичную школу эвакуировали после короткого замыкания

Около 500 человек эвакуировали из гимназии в районе Свиблово на северо-востоке Москвы. Причиной стало короткое замыкание в электрощитке, который располагается в подвале.
Инцидент произошёл в гимназии № 1565 по адресу: ул. Седова, д. 12, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на источник в экстренных службах.
Никто не пострадал. Школа в скором времени продолжила работу в штатном режиме.
Ранее News.ru писал, что пожар вспыхнул в спортзале одной из московских школ в районе Митино. Возгорание началось после короткого замыкания в светильнике. Площадь, охваченная огнём, составила 0,5 кв. м.