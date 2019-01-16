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Столичную школу эвакуировали после короткого замыкания

Alexey Porokhovnikov/Global Look Press

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Около 500 человек эвакуировали из гимназии в районе Свиблово на северо-востоке Москвы. Причиной стало короткое замыкание в электрощитке, который располагается в подвале.

Инцидент произошёл в гимназии № 1565 по адресу: ул. Седова, д. 12, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на источник в экстренных службах.

Никто не пострадал. Школа в скором времени продолжила работу в штатном режиме.

Ранее News.ru писал, что пожар вспыхнул в спортзале одной из московских школ в районе Митино. Возгорание началось после короткого замыкания в светильнике. Площадь, охваченная огнём, составила 0,5 кв. м.


#москва #эвакуация #школа
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