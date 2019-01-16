Столичную школу эвакуировали после короткого замыкания

https://news.ru/storage/news/2245c606f0ceab9f1a620d92b1bac922/9d897d5b-3039-48f7-bc33-270b4b3a7bfd_850.jpg Alexey Porokhovnikov/Global Look Press

Около 500 человек эвакуировали из гимназии в районе Свиблово на северо-востоке Москвы. Причиной стало короткое замыкание в электрощитке, который располагается в подвале.

Инцидент произошёл в гимназии № 1565 по адресу: ул. Седова, д. 12, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на источник в экстренных службах.

Никто не пострадал. Школа в скором времени продолжила работу в штатном режиме.

Ранее News.ru писал, что пожар вспыхнул в спортзале одной из московских школ в районе Митино. Возгорание началось после короткого замыкания в светильнике. Площадь, охваченная огнём, составила 0,5 кв. м.