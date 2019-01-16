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Столичная полиция ищет любителя оголять детородный орган

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

происшествия [ версия для печати ]

Полиция проверяет заявление москвича о подозрительном гражданине, показавшем пассажирам столичного метро свой детородный орган. Инцидент произошёл на станции «Каширская».

Потерпевший рассказал о неизвестном человеке, внешность которого похожа на азиатскую. Нарушитель спокойствия посетителей подземки внезапно, не объясняя причин, показал окружающим своё мужское «достоинство», пишет Nation News.

Подробности дальнейших событий неизвестны. Сейчас оперативники разыскивают любителя обнажать гениталии.

Ранее News.ru сообщал об открытии 14 новых станций Московского метрополитена в 2019 году. Восемь из них построят за пределами МКАД на Некрасовской и Сокольнической ветках.


#москва #полиция #метро #сексуальноеИзвращение
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