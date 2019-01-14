Стены дома в Шахтах после взрыва оказались в трещинах

https://news.ru/storage/news/1ddd5c962d1b61a6bcff82927384ba08/981d2f0e-797f-4e69-90f7-ea1516aebfb3_850.jpg Валерий Матыцин/ТАСС

Трещины обнаружены на стенах многоквартирного дома в городе Шахты Ростовской области, где в результате взрыва газа произошло частичное обрушение. По предварительным данным, это не повлияет на работу по разбору завалов.

О появлении трещин сообщил представитель штаба, который развёрнут на месте ЧП.

«После седьмого [этажа имеются] трещины. <...> На седьмом этаже [их размер составляет] до 5 мм, а восьмой, девятый этажи частично разрушены», — цитирует представителя штаба ТАСС.

Разбор завалов при этом затягивается. Сейчас спасатели готовят оборудование для работ в ночное время, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

«По оценке специалистов, на разбор завалов потребуется не менее суток. Речь идёт о сегодняшнем дне и части завтрашнего», — цитирует политика его пресс-служба.

Взрыв в доме по лице Хабарова в Шахтах произошёл утром 14 января. Один человек погиб, семеро спасены из-под завалов. Судьба ещё четверых пока неизвестна. Разрушены четыре квартиры на восьмом и девятом этажах.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело. В газоснабжающей и управляющей компаниях проводятся выемки документов.