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Стена пострадавшего от взрыва дома в Шахтах может рухнуть

Сергей Пивоваров/РИА Новости

происшествия [ версия для печати ]

Стена многоквартирного дома в городе Шахты Ростовской области, где произошёл взрыв газа, может рухнуть. Угроза появилась в ходе разбора завалов, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

«Сейчас возникла угроза обрушения части стены. <...> Вся упавшая масса являлась опорой для этой стены. Когда проводили подъём плит, увидели, что часть стены начала отходить», — цитирует политика ТАСС.

Ранее, как сообщал News.ru, специалисты демонтировали плиты перекрытий технического и девятого этажей, которые обрушились в результате взрыва и создавали угрозу для тех, кто трудится на разборе обломков здания. Незадолго до этого на стенах дома были обнаружены трещины шириной в несколько миллиметров.

Взрыв по лице Хабарова в Шахтах произошёл утром 14 января. Один человек погиб, семеро спасены из-под завалов. Судьба ещё четверых пока неизвестна. Предположительно, это семья из трёх человек из квартиры на восьмом этаже и пожилая женщина из квартиры на девятом этаже.


#взрывы #шахты #обрушения #Ростовскаяобласть
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