Стая собак из приюта напала на ребёнка в Подмосковье

https://news.ru/storage/news/f495c4a88f44172fb2c3dad0c7b43475/e1d0c139-db0c-45ce-8f6d-9c609b186297_850.jpg Alexandr Liskin/Global Look Press

Следователи начали проверку по информации СМИ о нападении стаи собак на 8-летнего мальчика в селе Сидоровское Одинцовского района. По данным прессы, на ребёнка накинулись псы, сбежавшие из приюта-передержки.

Мальчик в результате собачьей атаки получил ранения. Одно из животных, как отмечается, укусило его за ногу.

«В настоящее время следователями устанавливаются пострадавший мальчик и его родители, а также все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении Следкома.

Ранее News.ru сообщал о том, что житель Курска совершил нападение на собаку породы американский бульдог, когда животное выгуливала его хозяйка. Живодёр подъехал к месту выгула на велосипеде и набросился на питомца с ножом.