Стая собак из приюта напала на ребёнка в Подмосковье

Следователи начали проверку по информации СМИ о нападении стаи собак на 8-летнего мальчика в селе Сидоровское Одинцовского района. По данным прессы, на ребёнка накинулись псы, сбежавшие из приюта-передержки.
Мальчик в результате собачьей атаки получил ранения. Одно из животных, как отмечается, укусило его за ногу.
«В настоящее время следователями устанавливаются пострадавший мальчик и его родители, а также все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении Следкома.
Ранее News.ru сообщал о том, что житель Курска совершил нападение на собаку породы американский бульдог, когда животное выгуливала его хозяйка. Живодёр подъехал к месту выгула на велосипеде и набросился на питомца с ножом.