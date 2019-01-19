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Стая собак из приюта напала на ребёнка в Подмосковье

Alexandr Liskin/Global Look Press

происшествия [ версия для печати ]

Следователи начали проверку по информации СМИ о нападении стаи собак на 8-летнего мальчика в селе Сидоровское Одинцовского района. По данным прессы, на ребёнка накинулись псы, сбежавшие из приюта-передержки.

Мальчик в результате собачьей атаки получил ранения. Одно из животных, как отмечается, укусило его за ногу.

«В настоящее время следователями устанавливаются пострадавший мальчик и его родители, а также все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении Следкома.

Ранее News.ru сообщал о том, что житель Курска совершил нападение на собаку породы американский бульдог, когда животное выгуливала его хозяйка. Живодёр подъехал к месту выгула на велосипеде и набросился на питомца с ножом.


#Московскаяобласть #собаки
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