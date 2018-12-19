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Чиновник оформлял инвалидность «по дешёвке» на Ставрополье

Сергей Булкин/News.ru

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Ставропольский чиновник стал фигурантом уголовных дел о взяточничестве. Он обвиняется в получении незаконного вознаграждения за оформление инвалидности двум гражданам.

Речь идет о руководителе филиала № 24 ФКУ «ГБ МСЭ по Ставропольскому краю» Анатолии Лебедеве. Дела в отношении него возбуждены по ч. 3 ст. 290 УК РФ. Согласно данным следствия, в октябре и ноябре он получил от двух граждан по 15 тысяч рублей за установление группы инвалидности.

Лебедев задержан и помещён под арест. Следователи занимаются сбором и закреплением доказательств по уголовным делам, сообщается на сайте ведомства. В СКР отметили, что в разговорах с «покупателями» инвалидности чиновник нелестно отзывался о создании единого федерального реестра инвалидов, называя его «дурью».

Ранее News.ru писал о том, что двое врачей Главного бюро медико-социальной экспертизы по Ставрополью также попались на продаже справок об инвалидности. За каждую они получали от 15 до 20 тысяч рублей и в общей сложности заработали 136 тысяч рублей.


#взятки #инвалиды #ставрополье
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