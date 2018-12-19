Чиновник оформлял инвалидность «по дешёвке» на Ставрополье

https://news.ru/storage/news/597e5a71b34e0c72ba9dd4a5395eee23/f5a54066-c8be-4bdd-ae92-431ee76fbe80_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Ставропольский чиновник стал фигурантом уголовных дел о взяточничестве. Он обвиняется в получении незаконного вознаграждения за оформление инвалидности двум гражданам.

Речь идет о руководителе филиала № 24 ФКУ «ГБ МСЭ по Ставропольскому краю» Анатолии Лебедеве. Дела в отношении него возбуждены по ч. 3 ст. 290 УК РФ. Согласно данным следствия, в октябре и ноябре он получил от двух граждан по 15 тысяч рублей за установление группы инвалидности.

Лебедев задержан и помещён под арест. Следователи занимаются сбором и закреплением доказательств по уголовным делам, сообщается на сайте ведомства. В СКР отметили, что в разговорах с «покупателями» инвалидности чиновник нелестно отзывался о создании единого федерального реестра инвалидов, называя его «дурью».

Ранее News.ru писал о том, что двое врачей Главного бюро медико-социальной экспертизы по Ставрополью также попались на продаже справок об инвалидности. За каждую они получали от 15 до 20 тысяч рублей и в общей сложности заработали 136 тысяч рублей.