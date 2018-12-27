Ставропольские обнальщики «отмыли» 10 млрд рублей

https://news.ru/storage/news/19d665426be74232f77513cc8391614d/d4307a3d-2cf7-44df-a158-337807ebd26c_850.jpg Jochen Tack/imagebroker.com/Global Look Press

Суд вынес приговор семерым членам преступной группы

«Чёрные» банкиры из Ставрополя обналичили 10 млрд рублей за три с лишним года. Они подкупали силовиков, чтобы затормозить следствие, пока Генпрокуратура не изъяла дело из областного МВД. 27 декабря 2018 года семь членов банды выслушали приговор суда.

По данным следствия, ОПГ основана в 2006 году известным в Ставрополе бизнесменом Арменом Саакяном. Его благотворительный фонд «Ренессанс» под видом помощи беднякам собирал паспортные данные, а затем регистрировал на них фирмы. С января 2008 по ноябрь 2011 было открыто 22 фиктивные компании, через которые финансисты обналичили более 10 млрд, заработав при этом около 130 млн рублей.

Саакяна арестовать не успели — в 2010 году на него было совершено покушение. 12 огнестрельных ранений стали смертельными для предпринимателя, а его убийцу так и не нашли. Во главе сообщества встал местный девелопер Георгий Булыгин. Осенью 2011 года оперативники задержали двух членов ОПГ, а Булыгин залёг на дно, но и его поймали спустя два года.

В 2015 году Булыгин, находящийся под подпиской о невыезде, пожаловался на следствие в ФСБ. По его словам, следователь по особо важным делам следственной части окружного главка МВД Алексей Мосиенко вымогал 2 млн рублей за снятие ареста со счетов банды. Коррумпированного полицейского взяли с поличным при получении взятки в 1,1 млн рублей. В 2017 году он получил 8 лет строгого режима и штраф 11 млн рулей.

Обнальщиков признали виновными в осуществлении незаконной банковской деятельности и легализации денежных средств в составе преступной группы. Георгия Булыгина Промышленный райсуд Ставрополя приговорил к 2,5 годам тюрьмы и штрафу в размере 400 тыс. рублей. Остальные члены преступной группы также получили реальные сроки.