https://static.news.ru/photo/40c84b5c-abfe-11e9-9025-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Sergei Chuzavkov/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Пенсионерка пыталась съесть избирательные бюллетени на участке во Львове. Инцидент произошёл на участке № 461982, куда 94-летняя женщина пришла сама, хотя должна была голосовать дома.

Пенсионерке не хотели давать бюллетени, тогда она закатила скандал и получила желаемое. Члены комиссии сообщили детям женщины о происходящем. Но приезд детей не помог — скандал продолжился, сообщает городской Комитет избирателей Украины.

На львівській дільниці жінка відмовилася голосувати — вона порвала і з'їла свій бюлетень pic.twitter.com/uuCL45g8iR — Hromadske.UA (@HromadskeUA) 21 июля 2019 г.

Окончательно разозлившись, старушка начала рвать и есть свои бюллетени. Несъеденные клочья бумаг члены комиссии уложили в пакет, они будут идентифицированы как испорченные.

Ранее News.ru сообщал, что партия бывшего президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» по данным экзитпола имеет 8,9% голосов на выборах в Раду. Это говорит об огромном количестве людей, проповедующих нацизм в стране.