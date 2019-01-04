Станцию метро закрыли из-за газового баллончика

Перцовый газ распылили неустановленные лица на платформе «Обводный канал» метрополитена в Санкт-Петербурге. Сотрудникам пришлось ненадолго закрыть станцию для пассажиров.
Закрыть её пришлось в 18:00, сообщается в посте в социальной сети «ВКонтакте». У пассажиров начался кашель.
МВД предполагает, что причиной стала драка, произошедшая на станции, передаёт «Росбалт».
Ранее News.ru писал, что в томской школе № 64 неизвестный распылил газовый баллончик. Пресс-служба мэрии города сообщает, что в результате произошедшего из учебного учреждения было эвакуировано 286 детей и 25 взрослых.