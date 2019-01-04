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Станцию метро закрыли из-за газового баллончика

Agron Dragaj/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

происшествия [ версия для печати ]

Перцовый газ распылили неустановленные лица на платформе «Обводный канал» метрополитена в Санкт-Петербурге. Сотрудникам пришлось ненадолго закрыть станцию для пассажиров.

Закрыть её пришлось в 18:00, сообщается в посте в социальной сети «ВКонтакте». У пассажиров начался кашель.

МВД предполагает, что причиной стала драка, произошедшая на станции, передаёт «Росбалт».

Ранее News.ru писал, что в томской школе № 64 неизвестный распылил газовый баллончик. Пресс-служба мэрии города сообщает, что в результате произошедшего из учебного учреждения было эвакуировано 286 детей и 25 взрослых.


#метро #САНКТПЕТЕРБУРГ #перцовыйгаз
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