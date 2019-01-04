Станцию метро закрыли из-за газового баллончика

https://news.ru/storage/news/8ce2e4beab7e238526d22988c060d126/ff02ad5b-fdb6-4211-819d-af0b0413da13_850.jpg Agron Dragaj/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Перцовый газ распылили неустановленные лица на платформе «Обводный канал» метрополитена в Санкт-Петербурге. Сотрудникам пришлось ненадолго закрыть станцию для пассажиров.

Закрыть её пришлось в 18:00, сообщается в посте в социальной сети «ВКонтакте». У пассажиров начался кашель.

МВД предполагает, что причиной стала драка, произошедшая на станции, передаёт «Росбалт».

Ранее News.ru писал, что в томской школе № 64 неизвестный распылил газовый баллончик. Пресс-служба мэрии города сообщает, что в результате произошедшего из учебного учреждения было эвакуировано 286 детей и 25 взрослых.