https://static.news.ru/photo/9edd8b28-98c9-11e9-be47-fa163e074e61_1024.jpg Фото: пресс-служба МЧС Бурятии/ТАСС

В правительстве Республики Бурятия рассказали о состоянии пассажиров, получивших травмы в ходе аварийной посадки Ан-24. В результате ЧП погибли два члена экипажа.

Всего на борту судна находились 43 клиента авиакомпании, включая троих детей: двухлетний ребёнок и подростки — парень и девушка 17 и 13 лет соответственно.

Госпитализированы сейчас четыре человека, из них 13-летняя девочка, 17-летний парень, 60-летняя женщина и 49-летний мужчина. Травмы у всех средней степени тяжести. Самая тяжёлая, наверное, у девочки, у неё закрытая черепно-мозговая травма, и у женщины — перелом предплечья, — сказал News.ru Алексей Фишев, пресс-секретарь главы Бурятии.

Принадлежащее авиакомпании «Ангара» судно совершило аварийную посадку в аэропорту Нижнеангарска утром 27 июня. По предварительным данным, у него отказал один из двигателей.

После приземления борт выехал за пределы взлётно-посадочной полосы и врезался в здание очистных сооружений. В результате ЧП погибли пилот и бортмеханик. Их семьи получат страховые выплаты в 1 млн рублей. Размер компенсаций пострадавшим пассажирам зависит от степени тяжести полученных травм и составляет от 200 до 500 тысяч рублей, писал News.ru.