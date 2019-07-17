Стали известны новые подробности нашумевшего дела корреспондента «Медузы» Ивана Голунова. Выяснилось, что «заказ» на журналиста поступил из ФСБ.
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Мы всё сделали и только потом узнали, что зря, — пояснил он.
По его словам, один из высокопоставленных сотрудников ФСБ обратился к одному из руководителей Главного управления МВД по Москве с просьбой «прижать одного персонажа», которым, как выяснилось позднее, оказался Иван Голунов. К задержанию журналиста был подключен и начальник наркоотдела УВД по ЗАО Андрей Щиров. Сейчас он также проходит по громкому делу.
Корреспондент отдела расследований издания «Медуза» Иван Голунов
Ранее News.ru писал, что четверо сотрудников УВД по Западному округу Москвы были уволены из-за дела Голунова.