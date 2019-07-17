https://static.news.ru/photo/98bd420a-a892-11e9-a909-fa163e074e61_1024.jpg Иван Голунов Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Стали известны новые подробности нашумевшего дела корреспондента «Медузы» Ивана Голунова. Выяснилось, что «заказ» на журналиста поступил из ФСБ.

Как сообщил Telegram -канал Baza, эту информацию рассказал один из полицейских, проходящих по делу.

Мы всё сделали и только потом узнали, что зря, — пояснил он.

По его словам, один из высокопоставленных сотрудников ФСБ обратился к одному из руководителей Главного управления МВД по Москве с просьбой «прижать одного персонажа», которым, как выяснилось позднее, оказался Иван Голунов. К задержанию журналиста был подключен и начальник наркоотдела УВД по ЗАО Андрей Щиров. Сейчас он также проходит по громкому делу.

Корреспондент отдела расследований издания «Медуза» Иван Голунов был задержан в Москве 6 июня. Это произошло примерно через час после сдачи черновика расследования в редакцию. В полиции заявили, что при досмотре у репортёра нашли свёртки с наркотическим веществом. Суд отправил его под домашний арест на два месяца, однако уже 11-го числа дело было закрыто из-за недоказанности причастности журналиста к совершению преступления.

Ранее News.ru писал, что четверо сотрудников УВД по Западному округу Москвы были уволены из-за дела Голунова.