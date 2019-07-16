https://static.news.ru/photo/63f1ea0c-a7c1-11e9-9aa9-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Leonid Faerberg/Transport Photo Images/Global Look Press

История с исчезновением малайзийского самолёта Boeing 777 обрастает новыми подробностями. Журналистам стало известно о загадочном грузе, который попал на борт лайнера незадолго до его взлёта.

Во французском суде состоялись очередные слушания по делу. Главной сенсацией стал отчёт о пассажирах и багаже, которые были доставлены на борт самолёта перед вылетом из Куала-Лумпура в Пекин. Французская сторона заявила, что согласно новым данным, «Боинг» перевозил некий груз весом 89 килограммов. Он был оформлен уже после того, как лайнер поднялся в воздух, отмечает французская газета Le Parisien . Французские следователи не смогли сказать, могла ли это быть взрывчатка или какое-то оборудование.

Пассажирское судно, следовавшее рейсом MH370 из Куала-Лумпура в Пекин, бесследно пропало в марте 2014 года. На его борту находились свыше 220 человек. Обломки лайнера до сих пор не найдены.

Ранее специалисты назвали новую возможную причину гибели малайзийского «Боинга». Эксперт по авиабезопасности Тим Термини предположил, что на борту воздушного судна мог находиться угонщик, который заранее проник в лайнер. Кроме того, он не исключил, что к исчезновению «Боинга» может быть причастен кто-то на земле. Неизвестный мог испортить систему управления самолётом, в результате чего он потерпел крушение, писал News.ru.