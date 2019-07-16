https://static.news.ru/photo/8ebb1faa-a867-11e9-b93b-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Wang Shen/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Совместная следственная группа JIT приобрела корпус ракетного двигателя зенитно-ракетного комплекса «Бук», из которого якобы был сбит малайзийский «Боинг» над Донбассом. Ценную улику предоставили неизвестные лица из самопровозглашённой Донецкой народной республики.

Как пишет « Ридус », за находку следствие заплатило несколько десятков тысяч долларов. О наличии этого вещественного доказательства группа JIT объявила в мае 2018 года. Благодаря коду на корпусе, удалось установить, что ракета была изготовлена в 1986 году в Долгопрудном, откуда затем поступила на вооружение 53-й бригады в районе Курска.

Следствие по делу о катастрофе MH17 продолжается. Пассажирский Boeing 777 компании «Малайзийские авиалинии», выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донецкой области Украины 17 июля 2014 года. Погибли 298 человек — граждане 10 государств.

Ранее сотрудники украинской спецслужбы поймали бывшего начальника противовоздушной обороны Славянской бригады самопровозглашённой ДНР Владимира Цемаха. По данным СБУ, он является одним из важнейших свидетелей по делу о крушении самолёта «Малайзийских авиалиний» над Донбассом. Суд арестовал его на 60 суток, писал News.ru.