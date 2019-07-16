Фото: Wang Shen/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Совместная следственная группа JIT приобрела корпус ракетного двигателя зенитно-ракетного комплекса «Бук», из которого якобы был сбит малайзийский «Боинг» над Донбассом. Ценную улику предоставили неизвестные лица из самопровозглашённой Донецкой народной республики.

Как пишет «Ридус», за находку следствие заплатило несколько десятков тысяч долларов. О наличии этого вещественного доказательства группа JIT объявила в мае 2018 года. Благодаря коду на корпусе, удалось установить, что ракета была изготовлена в 1986 году в Долгопрудном, откуда затем поступила на вооружение 53-й бригады в районе Курска. 

Следствие по делу о катастрофе MH17 продолжается. Пассажирский Boeing 777 компании «Малайзийские авиалинии», выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донецкой области Украины 17 июля 2014 года. Погибли 298 человек — граждане 10 государств.

Ранее сотрудники украинской спецслужбы поймали бывшего начальника противовоздушной обороны Славянской бригады самопровозглашённой ДНР Владимира Цемаха. По данным СБУ, он является одним из важнейших свидетелей по делу о крушении самолёта «Малайзийских авиалиний» над Донбассом. Суд арестовал его на 60 суток, писал News.ru.

News.ru в соцсетях