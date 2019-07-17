https://static.news.ru/photo/8073a37c-a885-11e9-81ca-fa163e074e61_1024.jpg Фото: He Jingjia/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Новые свидетели появились в деле о катастрофе МН17 над Донбассом. Об этом сообщил глава Совместной следственной группы Вилберт Паулиссен.

К нам обратились новые свидетели. Новые шаги предпринимаются в рамках расследования. Это обнадёживает, — заявил он в интервью газете NRC .

Катастрофа произошла 17 июля 2014 года. Пассажирский Boeing 777 компании «Малайзийские авиалинии», выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донецкой области Украины. Погибли 298 человек — граждане 10 государств. Cледствие cчитает, что ракету, сбившую «Боинг», доставили из России. В МИД РФ обвинения против Москвы назвали несостоятельными, а расследование — однобоким и предвзятым.

Ранее News.ru писал, что родственники погибших при крушении малайзийского Boeing в Донбассе выпустили специальное заявление к пятилетию катастрофы МН17. Они обратились к властям РФ с просьбой признать свою ответственность за инцидент.