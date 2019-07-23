https://static.news.ru/photo/f66c8a1e-ad29-11e9-9c4d-fa163e074e61_1024.jpg Фото: 27.mchs.gov.ru

Причиной пожара в лагере в Хабаровском крае могла стать детская шалость, а также неисправность или неправильная эксплуатация электрооборудования.

Как сообщил Life источник в экстренных службах, точная причина возгорания будет определена после проведения экспертиз. Проводку и электронагревательные приборы уже изъяли следователи.

Как писал News.ru, палаточный городок на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» в Солнечном муниципальном районе Хабаровского края загорелся в ночь на 23 июля. Огонь распространился на площади 2,4 тыс. кв. м. По данным МЧС, сгорели 20 палаток из 26. К ликвидации пожара привлекались 28 человек и девять единиц техники. При пожаре погибла 11-летняя девочка, трое детей находятся в коме.

