Стали известны причины пожара на АЗС в Подмосковье

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Грузовой автомобиль сгорел дотла рядом с автозаправочной станцией, расположенной на Ярославском шоссе в Сергиево-Посадском районе Московской области.

По уточнённым данным, инцидент произошёл у кафе, которое расположено между АЗС и поворотом на Березняки.

Ранее News.ru писал о том, что пользователи соцсетей опубликовали видеоролик с места происшествия. На снятых ими кадрах видно, что открытое пламя охватило большую территорию. При этом очевидцы утверждали, что полыхает автозаправочная станция, принадлежащая «Роснефти».

Причины возгорания грузовика уточняются.