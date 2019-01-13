Стали известны причины пожара на АЗС в Подмосковье

Грузовой автомобиль сгорел дотла рядом с автозаправочной станцией, расположенной на Ярославском шоссе в Сергиево-Посадском районе Московской области.
По уточнённым данным, инцидент произошёл у кафе, которое расположено между АЗС и поворотом на Березняки.
Ранее News.ru писал о том, что пользователи соцсетей опубликовали видеоролик с места происшествия. На снятых ими кадрах видно, что открытое пламя охватило большую территорию. При этом очевидцы утверждали, что полыхает автозаправочная станция, принадлежащая «Роснефти».
Причины возгорания грузовика уточняются.