https://static.news.ru/photo/057519ae-b6da-11e9-8805-fa163e074e61_660.jpg Фото: Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации/33.мвд.рф

Правоохранительные органы Владимирской области уточнили обстоятельства столкновения автомобиля с автобусом, в результате которого погиб один человек. По данным регионального главка МВД, авария произошла из-за того, что водитель легковой машины при совершении поворота выехал на полосу встречного движения, по которой в тот момент проезжал автобус.

От удара оба транспортных средства загорелись, их тушили прибывшие на место ДТП пожарные расчёты, сообщили в пресс-службе областного управления МВД.

Водитель автомобиля погиб. Шесть человек, включая двоих детей, получили травмы. Сначала в медицинское учреждение были госпитализированы три пассажира автобуса, затем за помощью медиков обратились ещё трое.

Сейчас в больнице остаётся только одна женщина, остальные пострадавшие направлены на амбулаторное лечение.

В МВД уточнили, что автобус направлялся из Владимира в Муром.

Движение на участке дороги, где произошла авария, восстановлено.

Как ранее писал News.ru, столкновение произошло рядом с населённым пунктом Николо-Ушна. Следственно-оперативная группа продолжает работу.