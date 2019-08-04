Правоохранительные органы Владимирской области уточнили обстоятельства столкновения автомобиля с автобусом, в результате которого погиб один человек. По данным регионального главка МВД, авария произошла из-за того, что водитель легковой машины при совершении поворота выехал на полосу встречного движения, по которой в тот момент проезжал автобус.
От удара оба транспортных средства загорелись, их тушили прибывшие на место ДТП пожарные расчёты,
Водитель автомобиля погиб. Шесть человек, включая двоих детей, получили травмы. Сначала в медицинское учреждение были госпитализированы три пассажира автобуса, затем за помощью медиков обратились ещё трое.
Сейчас в больнице остаётся только одна женщина, остальные пострадавшие направлены на амбулаторное лечение.
В МВД уточнили, что автобус направлялся из Владимира в Муром.
Движение на участке дороги, где произошла авария, восстановлено.
Как ранее писал News.ru, столкновение произошло рядом с населённым пунктом Николо-Ушна. Следственно-оперативная группа продолжает работу.