https://static.news.ru/photo/8d5833ec-a965-11e9-ac46-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Rodrigo Reyes Marin/AFLO/Global Look Press

Новые подробности появились в деле о пожаре на студии аниме в Японии. Полиции удалось установить, что компания неоднократно получала угрозы.

По данным правоохранительных органов, предполагаемый преступник уже задержан. За полчаса до поджога он купил на ближайшей заправке 40 литров бензина. После этого он вошёл в здание студии, разлил горючую жидкость и устроил пожар. В результате погибли 33 человека. Около 30 человек попали в больницы, передаёт РЕН ТВ .

Ранее News.ru сообщал о 25 погибших. Всего в здании в момент ЧП находились около 70 человек. Некоторым удалось самостоятельно выбраться на улицу.