Стали известны подробности массового убийства в Ульяновске

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Следователи выдвинули версию массового убийства в Ульяновске. Причиной стала ревность.

По предварительным данным расследования, 48-летняя женщина стала ревновать своего любовника, между ними произошла ссора, в ходе которой он застрелил женщину и двух её дочерей 11 и 15 лет, ранил 17-летнего сына, а затем покончил с собой, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Как писал News.ru, убийство произошло вечером 25 декабря в Заволжском районе Ульяновска. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело. Подросток, получивший огнестрельное ранение, госпитализирован.