USD  68.4073 EUR  77.8886
GOLD1,269 $   Brent50.80 $ Bitcoin3,824.56 $
МОСКВА-10°C02:28
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. происшествия

Стали известны подробности массового убийства в Ульяновске

flickr.com/@Деловое сообщество

происшествия [ версия для печати ]

Следователи выдвинули версию массового убийства в Ульяновске. Причиной стала ревность.

По предварительным данным расследования, 48-летняя женщина стала ревновать своего любовника, между ними произошла ссора, в ходе которой он застрелил женщину и двух её дочерей 11 и 15 лет, ранил 17-летнего сына, а затем покончил с собой, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Как писал News.ru, убийство произошло вечером 25 декабря в Заволжском районе Ульяновска. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело. Подросток, получивший огнестрельное ранение, госпитализирован.


#убийство #следствие #ульяновск
самое читаемое
в мире
Посольство РФ ответило на поздравление Мэй
спорт
Чайковская задалась вопросом о будущем Медведевой

Лента новостей
экономика 02:05
Клиенты рухнувших банков смогут вернуть деньги новым способом
в мире 01:53
Украинский депутат пообещал станцевать на руинах Кремля
в мире 01:35
Ракетная атака Израиля по Сирии длилась полтора часа
в мире 01:33
Киев хочет подставить Россию с помощью провокации в Донбассе
происшествия 01:14
Неизвестный устроил стрельбу в центре Казани
Другие новости
происшествия 01:14
Неизвестный устроил стрельбу в центре Казани
происшествия 23:32
Массовое убийство в Ульяновске унесло жизни четырёх человек
происшествия 23:18
Пешеход погиб после попадания под снегоуборщик в Москве
происшествия 22:27
Конные повозки столкнулись в Баварии
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top