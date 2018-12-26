Стали известны подробности массового убийства в Ульяновске

Следователи выдвинули версию массового убийства в Ульяновске. Причиной стала ревность.
По предварительным данным расследования, 48-летняя женщина стала ревновать своего любовника, между ними произошла ссора, в ходе которой он застрелил женщину и двух её дочерей 11 и 15 лет, ранил 17-летнего сына, а затем покончил с собой, сообщает телеканал РЕН ТВ.
Как писал News.ru, убийство произошло вечером 25 декабря в Заволжском районе Ульяновска. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело. Подросток, получивший огнестрельное ранение, госпитализирован.