https://static.news.ru/photo/dabcec42-91a3-11e9-aa01-fa163e074e61_1024.jpg Вячеслав Тельнов Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Исполнительный директор Фонда кино Вячеслав Тельнов рассказал подробности своего избиения. По его словам, нападение произошло возле его дома.

Неизвестный сбил его и дважды ударил по лицу. Однако дальше продолжать избиение не стал, а вместо этого достал телефон и сфотографировал Тельнова.

Вчера на меня напали у дома, избили. Не знаю, что хотели, ничего не отобрали, — сообщил он РИА Новости .

Пострадавший уже обратился в полицию. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье «побои». По словам Тельнова, до этого случая никаких угроз в его адрес не поступало.

Ранее, как писал News.ru, неизвестные злоумышленники избили 36-летнего работника одного из харьковских телеканалов и забрали у него камеру.