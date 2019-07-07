Фото: Global Look Press

Журналистам удалось узнать имена двух человек из банды ФСБ, задержанных за хищение более 100 млн рублей.

Личные данные силовиков опубликовал Telegram-канал Baza.

Один из налётчиков, 28-летний Роман Оболенский, является уроженцем Нижегородской области. После окончания Высшего военного командного училища в Новосибирске он служил в спецподразделении «Альфа». Второй задержанный — Дмитрий Капышкин — родом из Ростовской области. Он служил в части Центра спецназначения ФСБ под названием «Вымпел».

Оба офицера проживали в Балашихе на территории Центра спецназначения ФСБ. В настоящее время Оболенский находится в СИЗО, а Капышкина суд отправил под домашний арест.

Ранее News.ru писал, что арестованным сотрудникам спецподразделений грозит до 15 лет колонии. Они были задержаны 5 июля. Их подозревают в преступлении, предусмотренном частью 4 статьи 162 («Разбой, совершённый организованной группой в особо крупном размере»). По делу проверяются еще около 10 офицеров центрального аппарата ведомства.

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