Названа страховая сумма выставки Куинджи в Третьяковке

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Картина Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым», похищенная из Третьяковской галереи, была застрахована на весь период проведения выставки. Услуги по страхованию оказывала зарегистрированная в Якутске компания «Стерх».

В соответствии с требованиями закупочной документации ответственность страховщика была перестрахована. Никаких заявлений от страхователя в адрес компании пока не поступало, сообщает пресс-служба СК «Стерх».

Известно, что за свои услуги компания «Стерх» получила 695,5 тыс. рублей. Согласно проекту договора, 161 экспонат, представленный на выставке, был застрахован на общую сумму в 3,231 млрд рублей и $15 млн долларов, сообщает ТАСС. По данным источника Агентства городских новостей «Москва», похищенное полотно было застраховано на 12 млн. рублей.

Как писал News.ru, вечером 27 января картина Куинджи «Ай-Петри. Крым» была похищена из зала Третьяковской галереи. Неизвестный мужчина в форме музейного работника на глазах у посетителей снял картину со стены, вынул из рамы и спокойно вышел из зала.

В полиции уже составили фоторобот преступника со слов очевидцев, ориентировка разослана во все подразделения московской полиции. Установлено, что у вора имелся сообщник, поджидавший его на автомобиле. В Москве введён план «Перехват». В Следственном комитете считают, что у картины есть заказчик. На причастность к «краже века» проверяются в том числе сотрудники галереи. МВД возбудило уголовное дело по статье 164 УК РФ «Хищение предметов, имеющих особую ценность». Максимальное наказание по этой статье — 15 лет тюрьмы и штраф до 500 тыс. рублей.

Третьяковская галерея экстренно внесла полотно в реестр похищенных и пропавших предметов музейного фонда. Это необходимо, чтобы исключить возможный вывоз картины за границу. Кроме того, решается вопрос о досрочном закрытии выставки Куинджи.