https://static.news.ru/photo/e64cd606-9f7e-11e9-bd73-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Zamir Usmanov/Russian Look/Global Look Press

Арестованные бойцы «Альфы», «Вымпела» и офицеры банковского отдела ФСБ попали в разработку коллег неслучайно. Это произошло после того, как выяснилось, что серия обысков закончилась пропажей части обнаруженных денег.

Причём в качестве силовой поддержки в операциях принимали участие одни и те же сотрудники спецподразделений. Об этом сообщает « Росбалт » со ссылкой на источники.

По данным агентства, к подобным операциям они готовились.

Из бронежилетов бойцов заранее вынимались железные пластины, а во время обыска туда помещались пачки денег. Внешне увидеть какие-то изменения довольно сложно, — цитирует «Росбалт» своего собеседника.

Дело на сотрудников ФСБ появилось после июньского обыска в ЮЗАО Москвы с изъятием более 100 млн рублей. Тогда пострадавшие решили не скрывать преступление.

Ранее News.ru сообщал, что Московский гарнизонный военный суд удовлетворил ходатайства следствия в отношении семерых сотрудников ФСБ, которых подозревают в разбое, совершённом организованной группой в особо крупном размере. Пятеро силовиков были отправлены в СИЗО, ещё двое — под домашний арест. Им грозит 15 лет колонии.