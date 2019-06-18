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СМИ удалось выяснить подробности смерти 13-летней россиянки в Испании. La Vanguardia сообщает, что девочка скончалась в результате ножевого ранения.

Тело россиянки обнаружил друг семьи, который попал в квартиру через балкон. Вскрытие показало, что девочку несколько раз ударили ножом в шею.

13-летняя россиянка проживала в квартире вместе с матерью и 16-летним братом. Женщина на несколько дней уехала из дома и оставила детей одних. При этом она попросила присмотреть за детьми своих знакомых. Они и нашли тело девочки, когда пришли проверить дом россиянки. Брат умершей бесследно исчез, его местонахождение пытаются установить правоохранительные органы, отмечает РБК.

Ранее News.ru писал, что российский турист Владимир Антонов, приехавший на отдых в Таиланд с супругой, утонул в провинции Трат. Его тело было обнаружено в 300 м от берега.