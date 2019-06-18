https://static.news.ru/photo/f20f0d16-9190-11e9-a018-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Paco Freire/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

СМИ удалось выяснить подробности смерти 13-летней россиянки в Испании. La Vanguardia сообщает, что девочка скончалась в результате ножевого ранения.

Тело россиянки обнаружил друг семьи, который попал в квартиру через балкон. Вскрытие показало, что девочку несколько раз ударили ножом в шею.

13-летняя россиянка проживала в квартире вместе с матерью и 16-летним братом. Женщина на несколько дней уехала из дома и оставила детей одних. При этом она попросила присмотреть за детьми своих знакомых. Они и нашли тело девочки, когда пришли проверить дом россиянки. Брат умершей бесследно исчез, его местонахождение пытаются установить правоохранительные органы, отмечает РБК .

Ранее News.ru писал, что российский турист Владимир Антонов, приехавший на отдых в Таиланд с супругой, утонул в провинции Трат. Его тело было обнаружено в 300 м от берега.