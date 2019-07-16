Фото: Andreas Arnold/dpa/Global Look Press

Одномоторный самолёт упал на частный дом в Чечне. Пострадали четыре человека. Погибших нет.

Инцидент произошёл утром 16 июля в станице Новощедринская. В числе пострадавших пилот самолёта, две женщины и один ребёнок. Все они госпитализированы. В результате аварии дом частично разрушен, однако пожара не...