Причиной крушения легкомоторного самолёта в Чечне стало нарушение правил безопасности полётов. Таковы предварительные данные экстренных служб республики.
Воздушное судно упало практически сразу после взлёта. ЧП произошло при проведении сельскохозяйственных работ. По предварительным данным, самолёт зацепился за провода линии электропередачи, передаёт
Ранее News.ru писал, что в результате падения самолёта на жилой дом госпитализированы четыре человека. В числе пострадавших пилот самолёта, две женщины и один ребёнок.