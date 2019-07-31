Неизвестный открыл стрельбу по мужчине из травматического пистолета во время дорожного конфликта на Ленинградском проспекте столицы.
По данным ГУ МВД по городу, ссора, которая вскоре переросла в драку, произошла возле дома 50.
В ходе неё один из участников обстрелял своего оппонента из оружия, предположительно — травматического пистолета, после чего скрылся, — сообщили в полиции.
В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают тяжесть полученных водителем травм, а также разыскивают стрелка, передаёт
Ранее News.ru писал, что конфликт с применением травматического оружия развернулся в Савёловском районе столицы. По предварительным данным, в результате стрельбы в 4-м Вятском переулке пострадали двое.