Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Движение поездов на участке между станциями «Пражская» и «Бульвар Дмитрия Донского» на Серпуховско-Тимирязевской линии Московского метрополитена восстановлено. В настоящее время оно вводится в график, сообщили в пресс-службе подземки.

Ранее News.ru писал, что сбой в движении поездов произошёл на «серой» ветке московского метро из-за падения человека на пути. Он погиб, его тело извлекают из путей.