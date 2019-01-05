USD  69.4706 EUR  79.4605
GOLD1,284 $   Brent56.92 $ Bitcoin3,862.32 $
МОСКВА-6°C14:13
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. происшествия

Три человека погибли при стрельбе в США

Ringo Chiu/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

происшествия [ версия для печати ]

Три человека погибли, четверо пострадали во время стрельбы в американском боулинге. Инцидент произошёл в городе Торранс в Калифорнии, в комплексе «Бейсбольный дом», сообщает Associated Press.

Два человека были доставлены в больницу. Все погибшие и раненые — мужчины.

Полиция прибыла в здание после сообщений о звуках выстрелов, которые раздавались в развлекательном заведении. Правоохранители порекомендовали «держаться подальше» от боулинга.

Что именно стало причиной конфликта, не сообщается. По всей видимости, нападавшие не пойманы, пишут местные СМИ.

Ранее News.ru писал о расправе над таксистом в центре Москвы. Конфликт вспыхнул из-за проблем с оплатой поездки.


#сша #полиция #стрельба
самое читаемое
мнение
Почему мэр так спешно уволил директора ЦПКиО им. Горького
Карьера Люльчук рухнула вместе с мостом
происшествия
Перепланировка могла вызвать обрушение дома на Урале


читайте также
происшествия 21:39, 4 января 2019
Стрельба произошла после ДТП в Реутове
происшествия 01:14, 26 декабря 2018
Неизвестный устроил стрельбу в центре Казани
в мире 23:08, 16 декабря 2018
Число жертв стрельбы в Страсбурге выросло до пяти
Лента новостей
общество 14:08
Игоря Верника вызвали в полицию
в мире 14:05
Томос об автокефалии новой церкви Украины подписан
общество 14:01
Все вывезенные из Ирака российские дети переданы родным
общество 13:59
Росгвардеец спас ребёнка, вышедшего на улицу в белье
политика 13:56
МИД РФ: войска США могут застрять в Сирии
Другие новости
происшествия 13:20
Лобовое ДТП произошло в Вологодской области
происшествия 12:59
Российских моряков могут освободить через две недели
происшествия 12:46
Раненный в новогоднюю ночь ребёнок умер в Дагестане
происшествия 12:41
Неизвестные расстреляли посетителей боулинга в США
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top