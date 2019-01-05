Три человека погибли при стрельбе в США

Три человека погибли, четверо пострадали во время стрельбы в американском боулинге. Инцидент произошёл в городе Торранс в Калифорнии, в комплексе «Бейсбольный дом», сообщает Associated Press.
Два человека были доставлены в больницу. Все погибшие и раненые — мужчины.
Полиция прибыла в здание после сообщений о звуках выстрелов, которые раздавались в развлекательном заведении. Правоохранители порекомендовали «держаться подальше» от боулинга.
Что именно стало причиной конфликта, не сообщается. По всей видимости, нападавшие не пойманы, пишут местные СМИ.
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