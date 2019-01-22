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Среди спасённых моряков есть граждане Турции

РИА Новости

происшествия [ версия для печати ]

Большинство спасённых после взрыва на судах в Керчи моряков оказались гражданами Турции.

Из 31 человека, находившихся на судах на момент взрыва, спасти удалось только 12. Турецкое генконсульство в Новороссийске заявило, что среди спасённых моряков восемь человек являются гражданами Турции.

«Знаем, что спасли восемь человек из Турции», — сообщили в посольстве.

В пять утра буксир «Меркурий» принял на борт спасённых моряков и тела погибших для того, чтобы доставить их в Керчь.

Ранее News.ru писал о том, что следственный комитет РФ открыл уголовное дело по факту взрыва на корабле в Керченском проливе. Делопроизводство возбуждено по статье 109 УК РФ часть 3 «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». 


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