Среди спасённых моряков есть граждане Турции

https://news.ru/storage/news/2e917bc8046827df1da20081d995aa8b/5ab1bef4-e71d-43ed-8353-f83f0990dbfa_850.jpg РИА Новости

Большинство спасённых после взрыва на судах в Керчи моряков оказались гражданами Турции.

Из 31 человека, находившихся на судах на момент взрыва, спасти удалось только 12. Турецкое генконсульство в Новороссийске заявило, что среди спасённых моряков восемь человек являются гражданами Турции.

«Знаем, что спасли восемь человек из Турции», — сообщили в посольстве.

В пять утра буксир «Меркурий» принял на борт спасённых моряков и тела погибших для того, чтобы доставить их в Керчь.

Ранее News.ru писал о том, что следственный комитет РФ открыл уголовное дело по факту взрыва на корабле в Керченском проливе. Делопроизводство возбуждено по статье 109 УК РФ часть 3 «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».