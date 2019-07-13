Среди получивших травмы при падении ветки пятисотлетнего дерева на территории дворца шекинских ханов в Азербайджане — двое россиян и пять сирийцев.
Об этом сообщили в Минздраве страны. По данным ведомства, их состояние стабильное. Ещё четыре человека находятся в тяжёлом состоянии. Там отметили, что в случае необходимости они будут доставлены в Баку.
Всего в результате падения ветки пятисотлетнего дерева, растущего на территории дворца, внесённого в список наследия ЮНЕСКО, пострадали 19 человек.
Ранее News.ru писал о том, что азербайджанский лидер Ильхам Алиев взял ситуацию под свой личный контроль.