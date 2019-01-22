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Среди погибших моряков в Керчи были индусы

KerchFM/ТАСС

происшествия [ версия для печати ]

Два гражданина Индии погибли в результате пожара на судах в районе Керченского пролива. Всего сообщается о 12 погибших.

Такие данные о погибших приводит ТАСС со ссылкой на свои источники в экстренных службах Крыма.

Как писал News.ru, взрыв произошёл вечером 21 января в нейтральных водах Чёрного моря. Танкеры-газовозы под флагом Танзании стояли на якоре и перекачивали топливо. Всего на бортах двух судов находился 31 человек. По последним данным, 12 моряков погибли, 14 членов экипажей удалось спасти. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». Основная версия ЧП — нарушение техники безопасности.


#индия #танкер #керченскийпролив
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