Самолёты-разведчики замечены возле Крыма и Калининграда

https://news.ru/storage/news/63b65f9fbee98595de214476e606a5de/b83c17ce-3954-4262-9ac6-9d20b7a217b5_850.jpg President of Russia/Twitter.com/Global Look Press

Американские самолёты-разведчики были замечены у российских границ.

Согласно данным мониторинговых ресурсов, радиоразведчик RC-135V ВВС США совершил полёт вблизи побережья Крыма и Краснодарского края. Самолет более трёх часов курсировал в указанном районе и несколько раз облетел полуостров.

Ещё один самолёт-разведчик с бортовым номером 64-14844 пролетал около границ Калининградской области. К нему присоединился патрульный противолодочный самолет Boeing P-8A Poseidon ВМС США.

В последнее время активность американских беспилотников у российских границ значительно увеличилась. В связи с этим Минобороны России призвало США отказаться от подобных операций. В свою очередь Пентагон ответил отказом на просьбу российского военного ведомства.

Ранее News.ru писал о том, что истребитель Су-27 из состава дежурных сил по противовоздушной обороне был поднят на перехват шведского самолёта-разведчика «Гольфстрим», который был замечен над нейтральными водами Балтийского моря у российских границ.