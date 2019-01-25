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Самолёты-разведчики замечены возле Крыма и Калининграда

President of Russia/Twitter.com/Global Look Press

происшествия [ версия для печати ]

Американские самолёты-разведчики были замечены у российских границ.

Согласно данным мониторинговых ресурсов, радиоразведчик RC-135V ВВС США совершил полёт вблизи побережья Крыма и Краснодарского края. Самолет более трёх часов курсировал в указанном районе и несколько раз облетел полуостров.

Ещё один самолёт-разведчик с бортовым номером 64-14844 пролетал около границ Калининградской области. К нему присоединился патрульный противолодочный самолет Boeing P-8A Poseidon ВМС США.

В последнее время активность американских беспилотников у российских границ значительно увеличилась. В связи с этим Минобороны России призвало США отказаться от подобных операций. В свою очередь Пентагон ответил отказом на просьбу российского военного ведомства.

Ранее News.ru писал о том, что истребитель Су-27 из состава дежурных сил по противовоздушной обороне был поднят на перехват шведского самолёта-разведчика «Гольфстрим», который был замечен над нейтральными водами Балтийского моря у российских границ.


#россия #разведка
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