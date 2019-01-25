Самолёты-разведчики замечены возле Крыма и Калининграда

Американские самолёты-разведчики были замечены у российских границ.
Согласно данным мониторинговых ресурсов, радиоразведчик RC-135V ВВС США совершил полёт вблизи побережья Крыма и Краснодарского края. Самолет более трёх часов курсировал в указанном районе и несколько раз облетел полуостров.
Ещё один самолёт-разведчик с бортовым номером 64-14844 пролетал около границ Калининградской области. К нему присоединился патрульный противолодочный самолет Boeing P-8A Poseidon ВМС США.
08:10 мск.— PlaneRadar (@ua4wiy_) January 25, 2019
Самолёт радиоэлектронной разведки, ВВС США(343d RS/55th WG) , #Boeing RC-135V, бортовой номер 64-14841 , позывной #REMIT41 , взлетел с авиабазы Суда-бей о. Крит. Предположительно направился в акваторию Чёрного моря.#RC135 #USAF #RC135V pic.twitter.com/e4bqxoZEko
В последнее время активность американских беспилотников у российских границ значительно увеличилась. В связи с этим Минобороны России призвало США отказаться от подобных операций. В свою очередь Пентагон ответил отказом на просьбу российского военного ведомства.
Ранее News.ru писал о том, что истребитель Су-27 из состава дежурных сил по противовоздушной обороне был поднят на перехват шведского самолёта-разведчика «Гольфстрим», который был замечен над нейтральными водами Балтийского моря у российских границ.