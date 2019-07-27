https://static.news.ru/photo/ccb5682e-b046-11e9-9968-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Yonhap/Twitter

В южнокорейском городе Кванджу, где сейчас проходит чемпионат мира по водным видам спорта, в ночном клубе обрушился балкон, когда американские ватерполисты праздновали там победу своей женской сборной. Российских спортсменов там не было.

Это ужасная трагедия. Сердцем мы с пострадавшими в этом инциденте, — цитирует агенство «Рёнхап» исполнительного директора американской команды Кристофера Рэмзи.

Инцидент в ночном клубе произошёл в 2:30 ночи по местному времени. По предварительным данным, внутренний балкон обрушился из-за того, что на нём скопилось около сотни человек. Как сообщили в пресс-службе Всероссийской федерации плавания, российских спортсменов там не было.

Как писал News.ru, в результате обрушения в одном из ночных клубов южнокорейского Кванджу пострадали восемь участников чемпионата мира по водным видам спорта. В результате ЧП погибли два гражданина Южной Кореи, ещё 17 человек ранены. Среди пострадавших три гражданина США, два гражданина Новой Зеландии, а также граждане Нидерландов, Италии и Бразилии. Все атлеты, за исключением гражданина Бразилии, представляют водное поло, причём шестеро из них — женщины.