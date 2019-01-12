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«Спектр-Р» превысил срок работы в 2,5 раза

Олег Урусов/РИА Новости

происшествия [ версия для печати ]

Советник гендиректора госкорпорации «Роскосмос» по науке Александр Блошенко заявил, что радиотелескоп «Спектр-Р» превысил срок своей работы в 2,5 раза.

«Космический аппарат решал целевые задачи, превысив срок своего активного существования в два с половиной раза», — передаёт слова Блошенко ТАСС.

Проект «Радиоастрон» состоит из космической (аппарат «Спектр-Р») и наземной (сеть наземных радиотелескопов) составляющих. Космическая обсерватория «Спектр-Р» была запущена в космос в 2011 году.

Ранее News.ru писал о том, что от космического радиотелескопа «Спектр-Р», входящего в проект «Радиоастрон», сигнал продолжает поступать, однако появились некоторые проблемы с управлением. Об этом сообщил руководитель проекта Николай Кардашёв. Работы над ликвидацией проблем с космическим радиотелескопом «Спектр-Р» уже ведутся.


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