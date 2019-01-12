«Спектр-Р» превысил срок работы в 2,5 раза

https://news.ru/storage/news/0ab647ac437e79535f98c6fd057ffc10/c42e215f-329a-4717-94d2-07f3fcf80886_850.jpg Олег Урусов/РИА Новости

Советник гендиректора госкорпорации «Роскосмос» по науке Александр Блошенко заявил, что радиотелескоп «Спектр-Р» превысил срок своей работы в 2,5 раза.

«Космический аппарат решал целевые задачи, превысив срок своего активного существования в два с половиной раза», — передаёт слова Блошенко ТАСС.

Проект «Радиоастрон» состоит из космической (аппарат «Спектр-Р») и наземной (сеть наземных радиотелескопов) составляющих. Космическая обсерватория «Спектр-Р» была запущена в космос в 2011 году.

Ранее News.ru писал о том, что от космического радиотелескопа «Спектр-Р», входящего в проект «Радиоастрон», сигнал продолжает поступать, однако появились некоторые проблемы с управлением. Об этом сообщил руководитель проекта Николай Кардашёв. Работы над ликвидацией проблем с космическим радиотелескопом «Спектр-Р» уже ведутся.