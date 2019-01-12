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Ученые-специалисты проводят работы с российской астрофизической обсерваторией "Спектр-Р"

Российский космический аппарат «Спектр-Р» перестал выходить на связь с утра четверга, 10 января.

«Но пока есть надежда — спутник точно жив», — написал на своей странице в Facebook руководитель научной программы «Радиоастрон» Юрий Ковалев.

«Спектр-Р» — космическая составляющая проекта «Радиоастрон», целью которого является проведение исследований электромагнитного спектра.

Как ранее писал News.ru, за всеми этапами производства космических кораблей «Союз» будут следить с помощью видеонаблюдения. Такое решение в РКК «Энергия» приняли после ситуации с обнаружением в бытовом отсеке «Союза МС-09» отверстия от сверла.