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Смертельное ДТП произошло на трассе в Башкирии

Сергей Булкин/News.ru

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Три автомобиля столкнулись на трассе в Башкирии, в результате аварии погибли два человека, еще трое, включая двух детей, пострадали.

По предварительной версии, вблизи деревни Николаевка произошло столкновение ехавших во встречном направлении Lada Kalina и Hyundai Solaris. После чего в Hyundai врезалась идущая следом Toyota Corolla. В результате южнокорейский автомобиль вылетел с дороги.

Водитель и пассажир Lada скончались на месте. Среди пострадавших — водитель и три пассажира Hyundai, в том числе двое детей.

ДТП на МКАД в юго-восточной части Москвы заблокировало две из пяти полос автодороги.

Ранее News.ru писал об аварии на внутренней стороне 16-го километра МКАД.  Здесь груженый плитовоз наехал на разделительную полосу. В результате парализовано движение на двух полосах автодороги из пяти.


#дагестан #террористы
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