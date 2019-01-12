Смертельное ДТП произошло на трассе в Башкирии

https://news.ru/storage/news/55ec36a5f1da80443940f5edbe29f29e/28889e5e-f83e-46ed-8ab6-cb8009541118_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Три автомобиля столкнулись на трассе в Башкирии, в результате аварии погибли два человека, еще трое, включая двух детей, пострадали.

По предварительной версии, вблизи деревни Николаевка произошло столкновение ехавших во встречном направлении Lada Kalina и Hyundai Solaris. После чего в Hyundai врезалась идущая следом Toyota Corolla. В результате южнокорейский автомобиль вылетел с дороги.

Водитель и пассажир Lada скончались на месте. Среди пострадавших — водитель и три пассажира Hyundai, в том числе двое детей.

ДТП на МКАД в юго-восточной части Москвы заблокировало две из пяти полос автодороги.

Ранее News.ru писал об аварии на внутренней стороне 16-го километра МКАД. Здесь груженый плитовоз наехал на разделительную полосу. В результате парализовано движение на двух полосах автодороги из пяти.