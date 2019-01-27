Спецслужбы Пулково задержали военного, сообщившего о бомбе

https://news.ru/storage/news/f41caa03a82ac223c3da7294c90bff19/4126f7a8-42da-43bd-b96c-48288805638d_850.jpg Zamir Usmanov/Global Look Press

Правоохранители аэропорта Пулково задержали мужчину, который сообщил о бомбе в своём багаже. Чемодан сняли с рейса, но досмотр не выявил никаких опасных устройств.

Ложный вызов, как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на свои источники в службах аэропорта, сделал военнослужащий. По предварительным данным, во время задержания он был нетрезв. В аэропорту не прокомментировали инцидент.

Ранее News.ru писал о том, что правоохранители Украины эвакуировали посетителей и сотрудников крупного торгового центра в Киеве. Силовики получили сообщение о минировании комплекса. После тщательной проверки бомбу не нашли.