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Спецслужбы Пулково задержали военного, сообщившего о бомбе

Zamir Usmanov/Global Look Press

происшествия [ версия для печати ]

Правоохранители аэропорта Пулково задержали мужчину, который сообщил о бомбе в своём багаже. Чемодан сняли с рейса, но досмотр не выявил никаких опасных устройств.

Ложный вызов, как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на свои источники в службах аэропорта, сделал военнослужащий. По предварительным данным, во время задержания он был нетрезв. В аэропорту не прокомментировали инцидент.

Ранее News.ru писал о том, что правоохранители Украины эвакуировали посетителей и сотрудников крупного торгового центра в Киеве. Силовики получили сообщение о минировании комплекса. После тщательной проверки бомбу не нашли.


#бомба #самолеты #Пулково
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