Специалисты устраняют неполадки с аппаратом «Спектр-Р»

https://news.ru/storage/news/60f987274dfe59a9e8c1e80f88da3c10/c6eaa460-45cc-4249-a0f0-c0df9182784b_850.jpg Vitaly V. Kuzmin/wikipedia.org/CC BY-SA 4.0

«Спектр-Р»

Работы над ликвидацией проблем с космическим радиотелескопом «Спектр-Р» уже ведутся.

Об этом в своём Twitter сообщила госкорпорация «Роскосмос».

«Специалистами Главной оперативной группы управления космическими аппаратами ведутся работы по устранению имеющихся замечаний», — гласит сообщение.

Ранее News.ru писал о том, что от космического радиотелескопа «Спектр-Р», входящего в проект «Радиоастрон», сигнал продолжает поступать, однако появились некоторые проблемы с управлением. Об этом сообщил руководитель проекта Николай Кардашёв.

Проект «Радиоастрон» состоит из космической (аппарат «Спектр-Р») и наземной (сеть наземных радиотелескопов) составляющих. Космическая обсерватория «Спектр-Р» была запущена в космос в 2011 году.