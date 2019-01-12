Специалисты устраняют неполадки с аппаратом «Спектр-Р»

Работы над ликвидацией проблем с космическим радиотелескопом «Спектр-Р» уже ведутся.
Об этом в своём Twitter сообщила госкорпорация «Роскосмос».
«Специалистами Главной оперативной группы управления космическими аппаратами ведутся работы по устранению имеющихся замечаний», — гласит сообщение.
Ранее News.ru писал о том, что от космического радиотелескопа «Спектр-Р», входящего в проект «Радиоастрон», сигнал продолжает поступать, однако появились некоторые проблемы с управлением. Об этом сообщил руководитель проекта Николай Кардашёв.
Проект «Радиоастрон» состоит из космической (аппарат «Спектр-Р») и наземной (сеть наземных радиотелескопов) составляющих. Космическая обсерватория «Спектр-Р» была запущена в космос в 2011 году.