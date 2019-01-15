Специалисты оценили объём завалов после взрыва в Шахтах

https://news.ru/storage/news/1e69cb20891dcb8da1a989b8007c1904/513a3351-9a77-458d-8f5b-e8887e8414f1_850.jpg Валерий Матыцин/ТАСС

Общий объём завалов после взрыва газа в жилом доме в Шахтах составляет около 780 кубических метров.

По словам представителя оперативного штаба на месте ЧС, для обеспечения безопасности было принято решение обрушить нависающие слабоукреплённые конструкции.

«С места ЧП вывезено более 140 кубометров строительного мусора и обломков конструкций здания», — уточнил он.

Представитель штаба добавил, что также было установлено более 60 строительных подпорок, передаёт РИА Новости.

Ранее News.ru писал, что спасатели при разборе завалов на месте взрыва в жилом доме в городе Шахты Ростовской области нашли тело женщины. Неизвестной остаётся на данный момент судьба трёх человек.

Взрыв по улице Хабарова в Шахтах произошёл утром 14 января, из-под завалов удалось спасти семь человек. Понижение температуры с 16 января может значительно осложнить поиск людей.