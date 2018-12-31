СПЧ выразил соболезнования в связи с ЧП в Магнитогорске

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Совет по развитию гражданского общества и правам человека при президенте выразил соболезнования в связи с обрушением части жилого дома в Магнитогорске. Зампред Совета Евгений Бобров надеется, что операция по поиску и спасению людей из-под завалов закончится, как можно скорее.

«Надеемся, что <…> благодаря оперативному взаимодействию спецслужб и гражданского общества, добровольцев и волонтёров — удастся спасти жизни людей», — отметил он.

Сообщение об этом опубликовано на сайте СПЧ.

Взрыв в жилом доме по проспекту Карла Маркса прогремел рано утром 31 декабря. Полностью обрушился подъезд с первого по десятый этажи. Повреждено 48 квартир, в которых проживали 120 человек.

Четыре человека погибли, больше 10 ранены. Судьба 35 из них до сих пор неизвестна. Они могут находиться под обломками, высота которых достигает 3−4 этажа.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту ЧП. Взрыв бытового газа на втором этаже здания является основной версией следствия.

Ранее, как сообщал News.ru, в Магнитогорск прибыл президент Владимир Путин. Он осмотрел место ЧП, провёл заседание оперативного и пообщался в больнице с пострадавшими.