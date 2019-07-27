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Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Брод заявил, что организаторы несогласованной акции протеста в центре Москвы не обеспечили безопасность граждан и вообще были заинтересованы в беспорядках.

Организаторы акции не позаботились о безопасности своих избирателей и граждан. Очевидно, они были заинтересованы в беспорядках, столкновениях с полицией, — сообщил ТАСС Брод.

Он также считает, что среди протестующих были провокаторы, которые распылили газ, прорвали оцепление и спровоцировали полицию на применение силы.

Как писал News.ru, участники несогласованной с властями оппозиционной акции протеста прорвали полицейское оцепление в центре Москвы и вышли на проезжую часть Тверской улицы. Несмотря на просьбы полицейских разойтись, митингующие распылили газ, прорвали оцепление и вышли на Тверскую улицу, частично заблокировав движение транспорта.