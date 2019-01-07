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Спасённый магнитогорский малыш пришёл в себя

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова в палате Алексей Филиппов/РИА Новости

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова в палате

происшествия [ версия для печати ]

Состояние 11-месячного ребёнка, спасённого из разрушенного дома в Магнитогорске и эвакуированного в Москву, существенно улучшилось.

«Состояние ребёнка существенно улучшилось, он уже два дня дышит самостоятельно, активно реагирует, общается с мамой», — заявила журналистам министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

Она также отметила, что несмотря на общую стабилизацию, процесс реабилитации будет долгим.

Как уточнил президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль, мальчик уже начал самостоятельно глотать, его окончательно сняли с аппарата искусственной вентиляции лёгких.

Ранее News.ru писал, что угроза жизни выжившего под завалами повреждённого дома в Магнитогорске младенца отсутствует. Состояние ребёнка тяжёлое, но стабильное. Мальчику сохранили головной мозг, восстановили гомеостаз и водный баланс. Выздоровление займёт длительное время. Оперировать малыша пока не собираются.

На месте трагедии 1 января 2019 года нашли живого 11-месячного мальчика. Уцелевшего младенца спецбортом санавиации отправили на лечение в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.


#ВЗРЫВ #магнитогорск
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