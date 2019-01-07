Спасённый магнитогорский малыш пришёл в себя

https://news.ru/storage/news/9d9e495ced14720997e4b49665c9d002/942f9ff2-8fcc-4f7e-a110-17b73ec90350_850.jpg Алексей Филиппов/РИА Новости

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова в палате

Состояние 11-месячного ребёнка, спасённого из разрушенного дома в Магнитогорске и эвакуированного в Москву, существенно улучшилось.

«Состояние ребёнка существенно улучшилось, он уже два дня дышит самостоятельно, активно реагирует, общается с мамой», — заявила журналистам министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

Она также отметила, что несмотря на общую стабилизацию, процесс реабилитации будет долгим.

Как уточнил президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль, мальчик уже начал самостоятельно глотать, его окончательно сняли с аппарата искусственной вентиляции лёгких.

Ранее News.ru писал, что угроза жизни выжившего под завалами повреждённого дома в Магнитогорске младенца отсутствует. Состояние ребёнка тяжёлое, но стабильное. Мальчику сохранили головной мозг, восстановили гомеостаз и водный баланс. Выздоровление займёт длительное время. Оперировать малыша пока не собираются.

На месте трагедии 1 января 2019 года нашли живого 11-месячного мальчика. Уцелевшего младенца спецбортом санавиации отправили на лечение в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.