Спасённых в Турции украинских моряков выписывают из больницы

https://news.ru/storage/news/dac9ed428e2dea3a4bcc0bfabb5bb27f/cecb2377-5143-421d-8a43-c9da9ae99708_850.jpg Turkish Coast Guard

Состояние украинских моряков с корабля, который потерпел крушение в Турции, улучшилось. Врачи планируют выписать украинцев в ближайшие дни.

«Последняя новость о пострадавших моряках в Самсуне — врачи приняли решение выписать всю команду утром в четверг (10 января). После этого они будут доставлены в Анкару, и им будет оказано содействие в возвращении на Родину», — написал посол Украины в Турции Андрей Сибиг в своем микроблоге в Twitter.

7 декабря у берегов Турции затонуло грузовое судно, шедшее под панамским флагом. Корабль разломился на две части и ушел под воду. На борту находились 13 членов экипажа — граждане Украины и Азербайджана. В результате крушения судна шесть человек погибли, семеро были спасены. Изначально говорилось, что в составе группы были россияне, но позже посольство РФ в Анкаре уточнило, что граждан России среди моряков не было.

Ранее в департаменте консульской службы МИД Украины рассказали о причинах крушения сухогруза, писал News.ru.