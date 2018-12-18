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Спасение «Кузьмы Минина» отложили из-за шторма

Сухогруз «Кузьма Минин» youtube.com/Roads L

Сухогруз «Кузьма Минин»

происшествия [ версия для печати ]

Буксировочные суда не могут снять с мели российский сухогруз «Кузьма Минин» в связи с неблагоприятными погодными условиями.

По данным международных служб мониторинга движения судов, в район инцидента прибыли три буксира, катер спасателей и два лоцманских судна.

В свою очередь агентство по морской и береговой охране Великобритании предупредило о шторме, который сопровождается ветром со скоростью 100 км/ч, передаёт «Интерфакс».

Ранее News.ru писал, что британская береговая охрана готовится снять с мели российский сухогруз, который находится в западной части входа в порт между пляжами Суонпул и Гиллингвэйз. «Кузьма Минин» сел на мель у юго-западного побережья страны. Экипаж транспортника состоит из 18 человек, все они являются гражданами Российской Федерации.


#россия #погода #ВЕЛИКОБРИТАНИЯ #шторм #сухогруз
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