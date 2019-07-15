https://static.news.ru/photo/6e408102-a6c8-11e9-85bb-fa163e074e61_1024.jpg Сергей Худоногов Фото: ruspekh.ru

Глава пострадавшего от паводка Нижнеудинского района Иркутской области Сергей Худоногов ушёл в отставку после скандала. Согласно официальной версии, он покинул пост по состоянию здоровья.

Сергей Михайлович подал заявление с просьбой об отставке по состоянию здоровья. Он сейчас находится в больнице. 12 июля состоялось заседание, на котором присутствовали 17 депутатов из 19. За отставку проголосовали 14, ещё три человека воздержались, — сообщил РИА Новости представитель районной думы.

Скандал вокруг Худоногова разгорелся после того, как чиновник отправил муниципальную технику откачивать воду с принадлежащей ему дачи. Видео было снято местными жителями и выложено в Сеть. После этого СК возбудил уголовное дело по статье «Злоупотребление служебным положением в личных целях». Если вина главы района будет доказана, ему грозит до семи лет лишения свободы.

Паводок в Иркутской области начался в конце июня, из-за обильных дождей из берегов вышли реки. Известно о 25 погибших и восьми пропавших без вести. ЧП затронуло 107 населённых пунктов. Там было затоплено 10,8 тыс. жилых домов, в которых проживают 34 188 человек.

Ранее News.ru писал, что губернатор Иркутской области Сергей Левченко заявил о необходимости предоставить 3,5 тыс. домов для пострадавших от паводка. Власти и компании собираются организовать для жителей «выставку недвижимости», где люди сами смогут выбрать варианты жилья.