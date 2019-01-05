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Спасатели вызволили из снежного плена туристов в Крыму

82.mchs.gov.ru

происшествия [ версия для печати ]

Более 12 часов потребовалось крымским спасателям, чтобы освободить туристов и жителей полуострова, заблокированных на горе Ай-Петри снежной лавиной.

Заложниками непогоды стали около 300 человек и порядка 100 автомобилей. Из-за схода четырёх снежных масс общим объёмом в 800 кубометров они не могли самостоятельно выбраться с горного плато.

В проведении спасательной операции работникам МЧС помогали военнослужащие, сотрудники ГИБДД и ГУП РК «Крымавтодор». Общими усилиями были расчищены трассы «Ялта — Ай-Петри» и «Ай-Петри — Соколиное», движение по ним восстановлено.

Сотрудники МЧС эвакуировали туристов и предоставили им обогрев и питание. Пострадавших от непогоды нет, сообщается на сайте ГУ МЧС по Республике Крым.

Ранее News.ru писал о том, что в Крыму на период с 4 по 6 января было объявлено экстренное предупреждение. В связи с неблагоприятными погодными условиями в регионе возросла опасность схода лавин.


#мчс #крым #непогода
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